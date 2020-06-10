Экс-вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Пашков считает, что голкипер Александр Еременко полезен московской команде, несмотря на возраст. В апреле ему исполнилось 40 лет.

— Еременко в очередной раз продемонстрировал способность выйти на лед в нужный момент и выручить свою команду, — цитируют «Известия» Пашкова. — Пусть в силу возраста он не может постоянно играть в ходе регулярного чемпионата, но, если не идет у его гораздо более молодого конкурента Ивана Бочарова, Александр всегда подстрахует и принесет успех клубу. Неудивительно, что даже в 40 лет он востребован в «Динамо».