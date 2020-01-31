Нестеров ведет переговоры с ЦСКА о долгосрочном контракте

Защитник ЦСКА Никита Нестеров заявил, что готов подписать новый долгосрочный контракт с московским клубом. Ранее появлялась информация, что у игроку проявляют интерес сразу несколько клубов НХЛ.

— Я провел в Северной Америке четыре сезона и хочу сказать, что НХЛ не просто так называют лучшей хоккейной лигой в мире, там играть и развиваться профессиональному хоккеисту очень комфортно, — цитирует Нестерова «Газета.Ru». - В 2017 году у меня были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей! Что-то получилось. Вместе с партнерами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот чемпионами мира еще не стали (смеется). В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок.

— Что значит на длительный срок?

— На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ. Были серьезные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей. Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что свое будущее связываю с Россией и ЦСКА.