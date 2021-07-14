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Нестеров подпишет годичный контракт с ЦСКА

14 июля 2021, 16:58
Никита Нестеров. Фото ПХК ЦСКА
Никита Нестеров. Фото ПХК ЦСКА
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ЦСКА и защитник Никита Нестеров договорились о подписании контракта, сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год.

Нестеров выступал за армейский клуб с 2017 по 2020 год. Всего он провел за ЦСКА 181 матч в КХЛ, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, в составе сборной России хоккеист в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.

Прошлый сезон защитник отыграл в НХЛ в составе «Калгари», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.

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Евгений Петров все материалы автора

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