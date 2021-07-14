Нестеров подпишет годичный контракт с ЦСКА

ЦСКА и защитник Никита Нестеров договорились о подписании контракта, сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год.

Нестеров выступал за армейский клуб с 2017 по 2020 год. Всего он провел за ЦСКА 181 матч в КХЛ, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, в составе сборной России хоккеист в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.

Прошлый сезон защитник отыграл в НХЛ в составе «Калгари», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.