Нестеров подпишет годичный контракт с ЦСКА
14 июля 2021, 16:58
ЦСКА и защитник Никита Нестеров договорились о подписании контракта, сообщает 14 июля официальный сайт клуба. Срок соглашения с 28-летним хоккеистом, которое будет подписано в ближайшее время, составит один год.
Нестеров выступал за армейский клуб с 2017 по 2020 год. Всего он провел за ЦСКА 181 матч в КХЛ, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, в составе сборной России хоккеист в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.
Прошлый сезон защитник отыграл в НХЛ в составе «Калгари», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.
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