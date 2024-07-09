Нестеров назвал главную сложность при переезде в США

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, что стало для него главной сложностью при переезде в США.

«Самой большой трудностью при переезде в США был языковой барьер. Я учил английский по ходу. Когда всех русскоязычных ребят подняли с Американской хоккейной лиги в НХЛ, переводить стало некому, спрашивать не у кого, и я потихоньку учил сам, занимался с преподавателем», — цитирует Нестерова «Газета.Ru».

С 2014 по 2017 год россиянин выступал за «Тампу» в НХЛ. Позже он играл за «Монреаль» и «Калгари». В 2021 году защитник вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА.