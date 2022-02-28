Нестеров: «Настрой такой, что надо выходить и выигрывать каждый матч»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о настрое на старт плей-офф КХЛ. В четвертьфинале Кубка Гагарина армейцы сыграют с ярославским «Локомотивом».

«Вернулся домой. Все хорошо, одноклубники встретили здорово — готовимся к плей-офф. Было три тренировки вместе. Это профессиональный спорт, поэтому трудно забыть взаимодействие всего за полтора месяца. Настрой такой, что надо выходить и выигрывать каждый матч.

В играх с «Локомотивом» нужно не терять шайбу в средней зоне и создавать плотность в своей зоне обороны, потому что ребята мастеровитые, играют быстро, поднимают наверх шайбу. Надо не давать им разворачиваться и больше бросать по воротам.

Как могу оценить для себя и сборной выступление на Олимпиаде в Пекине? В принципе, положительно. В финале мы бились, отдали все до последнего. Не повезло или не получилось завоевать золото. Рады серебру. Но сейчас все мысли о плей-офф», — цитирует Нестерова пресс-служба ЦСКА.