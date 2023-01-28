Несколько клубов КХЛ готовы предложить контракт защитнику Черепанову
Как стало известно «СЭ», несколько клубов КХЛ готовы предложить контракт защитнику «Локомотива» Никите Черепанову с зарплатой в 50 и более миллионов рублей в год.
Соглашение 27-летнего игрока с ярославским клубом истекает 30 апреля этого года, Черепанов станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне он провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.
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|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|56
|19
|37
|43
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
Результаты / календарь
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2.02
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|5 : 4 ОТ
|28.01
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
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