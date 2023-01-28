Несколько клубов КХЛ готовы предложить контракт защитнику Черепанову

Как стало известно «СЭ», несколько клубов КХЛ готовы предложить контракт защитнику «Локомотива» Никите Черепанову с зарплатой в 50 и более миллионов рублей в год.

Соглашение 27-летнего игрока с ярославским клубом истекает 30 апреля этого года, Черепанов станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне он провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.