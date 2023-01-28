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Сегодня, 15:51

Несколько клубов КХЛ готовы предложить контракт защитнику Черепанову

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Черепанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», несколько клубов КХЛ готовы предложить контракт защитнику «Локомотива» Никите Черепанову с зарплатой в 50 и более миллионов рублей в год.

Соглашение 27-летнего игрока с ярославским клубом истекает 30 апреля этого года, Черепанов станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне он провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.

Никита Черепанов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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