Несколько игроков покинули «Барыс»
08:36
«Барыс» объявил о том, что защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон, Алекс Линтуниеми покинули клуб. Кроме того, карьеру в другой команде продолжит вратарь Сергей Кудрявцев.
«Барыс» благодарит спортсменов за время, проведённое в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте", — говорится в сообщении.
Барыс в прошедшем сезоне вышел в плей-офф, но вылетел в первом круге от «Металлурга», проиграв серию со счетом 2-4.
Защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон, Алекс Линтуниеми, а также вратарь Сергей Кудрявцев продолжат свою карьеру в других командах.— ХК Барыс (@AstanaBarys) May 4, 2021
«Барыс» благодарит спортсменов за время, проведённое в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте! pic.twitter.com/Bll3EUWIoB
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