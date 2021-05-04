Несколько игроков покинули «Барыс»

«Барыс» объявил о том, что защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон, Алекс Линтуниеми покинули клуб. Кроме того, карьеру в другой команде продолжит вратарь Сергей Кудрявцев.

«Барыс» благодарит спортсменов за время, проведённое в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте", — говорится в сообщении.

Барыс в прошедшем сезоне вышел в плей-офф, но вылетел в первом круге от «Металлурга», проиграв серию со счетом 2-4.