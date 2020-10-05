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Несколько игроков «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ. Они находятся на изоляции

11:30
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Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ, сообщает сайт клуба.

Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября.

Отметим, что в понедельник команде предстоит провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салават Юлаева».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19691.html

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