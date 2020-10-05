Несколько игроков «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ. Они находятся на изоляции

Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ, сообщает сайт клуба.

Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября.

Отметим, что в понедельник команде предстоит провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салават Юлаева».