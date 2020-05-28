«Непонятно, куда шли средства, отданные в профсоюз. Не вижу, чтобы они чем-то занимались, кроме сбора денег». Голкипер «Динамо» высказался о работе профсоюза игроков КХЛ

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о низкой эффективности работы профсоюза игроков во главе с Андреем Коваленко.

— Было бы неплохо создать какой-то профсоюз, который реально будет защищать хоккеистов, команды. Например, от того, что случилось с нами четыре года назад. Если не ошибаюсь, в НХЛ в таком случае профсоюз бы выплатил все долги игрокам, а потом бы разбирался с клубом. Сейчас взнос в профсоюз — 1%. Непонятно, куда эти деньги шли, я уже давно в нем не состою. Да, у них есть выигранные дела, но я не вижу, чтобы они чем-то занимались, кроме как сбором денег. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)