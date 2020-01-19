Необычное вбрасывание на Матче звезд. Коварж принял в нем участие
18:20
Во время полуфинала Матча звезд между командами дивизиона Харламова и дивизиона Тарасова (6:8) произошел забавный момент. В одном из вбрасываний принял участие вратарь Якуб Коварж.
Голкипер проиграл это вбрасывание и затем игрок дивизиона Тарасова отправил шайбу в ворота дивизиона Харламова.
Коварж проигрывает вбрасывание, Грецкий забивает гол. Это #KHLAllStar. pic.twitter.com/U4anm03U87— КХЛ (@khl) January 19, 2020
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