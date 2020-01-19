Необычное вбрасывание на Матче звезд. Коварж принял в нем участие

Во время полуфинала Матча звезд между командами дивизиона Харламова и дивизиона Тарасова (6:8) произошел забавный момент. В одном из вбрасываний принял участие вратарь Якуб Коварж.

Голкипер проиграл это вбрасывание и затем игрок дивизиона Тарасова отправил шайбу в ворота дивизиона Харламова.