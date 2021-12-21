Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:3 ОТ).

«Немного суетная игра после паузы. Мы забивали, потом теряли концентрацию и сразу пропускали, затем опять находили игру. Заслуженно победили, потому что возможностей у нас было намного больше. Что касается моего дубля, в тех эпизодах партнеры два раза хорошо находили меня передачами, мое дело было просто оказаться в точке», — приводит слова Кадейкина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» с 53 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Куньлунь» с 24 очками — на последней строчке Востока.