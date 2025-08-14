Немировски вошел в тренерский штаб Галлана в «Шанхае»

«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб на сезон-2025/26.

Главным тренером команды стал Жерар Галлан. Помогать ему будут Майк Келли, Виктор Игнатьев, Дэвид Немировски и Владимир Куликов, который будет работать с вратарями.

Немировски работал в «Торпедо», «Сибири» и «Барысе». 49-летний канадец возглавлял казахстанскую команду с 8 мая по 25 сентября 2024 года.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Галлана 13 августа. Контракт со специалистом рассчитан на два года.