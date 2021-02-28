Немировски: «В «Торпедо» не расстроились, что попали в первом раунде на «Ак Барс»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного сезона КХЛ против «Нефтехимика» (2:3 ОТ).

«По матчу ничего особо сказать не могу. Готовимся к плей-офф. Все наши игроки здоровы и готовы к играм на вылет. Не расстроились, что попали в первом раунде на «Ак Барс». Резервы у нас есть», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 67 очками занял восьмое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 40 очками — на 11-й строчке.