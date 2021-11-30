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Немировски: «У «Торпедо» всего шесть защитников, которых мы можем выставить на игру»

02:46
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1).

«Нам очень нужна была победа, хорошо сыграли в атаке. Причем, не только нападающие, но и защитники. Игрой Артура Тянулина не удивлен. Еще перед сезоном знали, что если он получит шанс, то может воспользоваться им сполна. И сейчас он играет хорошо. Сейчас важно отдохнуть и подготовиться к игре против «Металлурга». На данный момент у нас всего шесть защитников, которых мы можем выставить на игру. Именно поэтому в заявке было четырнадцать нападающих», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 36 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Витязь» с 28 очками — на 11-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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