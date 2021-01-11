Немировски: «У «Торпедо» есть кому забить и кроме первого звена»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2).

«Ровная игра, в которой мы забили на одну шайбу больше. По принятию решений и по движению на площадке был лучший матч в этом году. Если бы мы так сыграли с «Металлургом», результат той игры был бы лучше. Но надо добавлять еще. Серебряков пропустил необязательный гол и заработал удаление, но в хоккее все бывает. Важно, что в концовке он вытащил несколько бросков, и то, что мы победили.

Изменения в составе вызваны травмами. Аляев долго не играл. Всегда тяжело играть после долгого перерыва. Думаю, он будет добавлять. Первая тройка забивает много шайб? Остальные звенья у нас также отличаются. У нас есть кому забить и кроме первого звена», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.