Немировски: «Тихомиров нас выручил в игре с «Йокеритом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая и ровная игра. В первом периоде соперник вышел очень заряженным, смотрелся лучше нас. После перерыва мы заиграли куда лучше, о чем и просили ребят в перерыве. Я говорил, что очень медленно двигаем шайбу: один принимает, а другие стоят и смотрят на него. Нам надо было действовать быстрее. Третий период получился достаточно ровным. Пару раз Андрей (Тихомиров — прим. «СЭ») выручил нас», — цитирует Немировски официальный сайт лиги.

Финский клуб на данный момент занимает восьмое место на «Западе» с 29 очками, нижегородцы — седьмые на «Востоке» (30 баллов).