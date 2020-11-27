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Немировски: «Тихомиров нас выручил в игре с «Йокеритом»

09:50
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая и ровная игра. В первом периоде соперник вышел очень заряженным, смотрелся лучше нас. После перерыва мы заиграли куда лучше, о чем и просили ребят в перерыве. Я говорил, что очень медленно двигаем шайбу: один принимает, а другие стоят и смотрят на него. Нам надо было действовать быстрее. Третий период получился достаточно ровным. Пару раз Андрей (Тихомиров — прим. «СЭ») выручил нас», — цитирует Немировски официальный сайт лиги.

Финский клуб на данный момент занимает восьмое место на «Западе» с 29 очками, нижегородцы — седьмые на «Востоке» (30 баллов).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/26/476436.html

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