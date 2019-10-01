Немировски считает, что «Торпедо» неправильно сыграло с «Салаватом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:5).

— Поздравляю соперника с победой, — приводит слова тренера официальный сайт клуба из Уфы. — Лучшая команда выиграла сегодня. В первые минуты они вышли с хорошим настроем и зажали нас в зоне. Потом мы начали играть в «нашу игру». Во втором периоде хорошо играли до второго гола, после которого перестали показывать свои хоккей, а стали бегать за шайбой.

Играли неправильно и получили третий и четвертый голы. В третьем периоде пытались что-то сделать, но не получилось. Готовимся к следующей игре.

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