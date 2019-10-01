КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Немировски считает, что «Торпедо» неправильно сыграло с «Салаватом»

20:25
Теги:

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски оценил игру команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (1:5).

— Поздравляю соперника с победой, — приводит слова тренера официальный сайт клуба из Уфы. — Лучшая команда выиграла сегодня. В первые минуты они вышли с хорошим настроем и зажали нас в зоне. Потом мы начали играть в «нашу игру». Во втором периоде хорошо играли до второго гола, после которого перестали показывать свои хоккей, а стали бегать за шайбой.

Играли неправильно и получили третий и четвертый голы. В третьем периоде пытались что-то сделать, но не получилось. Готовимся к следующей игре.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-po-itogam-matcha-salavat-yulaev-torpedo/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир