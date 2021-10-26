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Немировски рассказал о причинах поражения от «Спартака»

26 октября, 22:57
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Спартака» (3:5).

«Первый период играли не так, как хотели, — сказал тренер. — Во втором и третьем игра шла хорошо, довели до счета 3:1. Далее были приняты неправильные решения, которые и привели к трем пропущенным шайбам. Недовольны с ребятами относительно этих моментов. Конечно, обидно, когда ведешь 3:1 — и так уступаешь. Это ошибки, нужно учиться их находить и исключать к следующей игре».

В составе победителей хет-трик сделал Сергей Широков.

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