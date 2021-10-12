Немировски о поражении в матче с «Северсталью»: «Сложно забиваем в последнее время»
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3 Б).
«В первом периоде у нас было два стопроцентных момента, когда надо было забивать. В овертайме вместо заброшенной шайбы получили удаление. Сложно забиваем в последнее время. Сыграли чуть лучше, чем в матче с минским «Динамо», но нам надо играть еще намного лучше.
От Ивана Чеховича ждем большего в игре. Надеюсь, тот гол, который он забил, поможет ему в этом. В большинстве надо больше бросать, а не искать передачи. Соперник давал возможность для броска, но перекрывал все передачи», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Торпедо» с 15 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Северсталь» с таким же количеством очков — на девятой строчке.
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