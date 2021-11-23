Немировски: «Перед матчем предполагал, что в игре будет заброшено мало шайб»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0).

«Нам удалось забить в третьем периоде и довести матч до победы, чему я очень рад. Ребята полностью выложились на льду, все друг другу помогали. Перед матчем предполагал, что в игре будет заброшено мало шайб. Любой игрок в нашей команде очень важен. Конечно, Заар и Леннстрем очень сильно помогают нам в атаке. Но опять-таки, когда идут травмы, другие ребята играют, пользуются своим шансом. Ребята хорошо справились. Хорошо, что у нас есть игроки, которые могут заменить друг друга», — цитирует тренера сайт КХЛ.