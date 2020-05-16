Немировски останется в «Торпедо». Он заработает 13 миллионов рублей вместо 25

По данным «СЭ», главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски согласился остаться в в нижегородском клубе, несмотря на почти двукратное понижение зарплаты. Она была сокращена с 25 миллионов рублей за сезон до 13.

В обоих сезонах под руководством Немировски «Торпедо» вылетало в первом раунде Кубка Гагарина. В прошлом году нижегородцы уступили «Барысу» в семи матчах, а марте нынешнего, уже выступая в Западной конференции, а не в Восточной, команда проиграла ЦСКА в четырех матчах (0:4).