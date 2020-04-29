Как стало известно «СЭ», главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски останется в клубе и продлит контракт с ним еще на год. Планируется, что новым генменджером команды станет Максим Гафуров, ранее работавший директором по развитию статистической компании InStat.

Немировски возглавил «Торпедо» 4 мая 2018 года. Под руководством канадского специалиста, имеющего российское гражданство, нижегородский клуб в минувшем сезоне вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4).