Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо начали, много моментов было. Когда сам не забиваешь, то соперник забивает. Последнее время какие-то проблемы — не можем забить. Забили один гол, но случайный. Если взять, то мы ничего не забили сегодня. Еще много игр впереди, нужно готовиться на победу в каждом матче. Сейчас слишком рано смотреть в турнирную таблицу», — цитирует Немировски официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Сибирь» вышла на седьмое место на «Востоке» с 25 очками, нижегородцы — девятые (24 очка).