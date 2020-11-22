Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2Б).

«Конечно, обидно вести в счете 2:0 и получить два гола после ошибок на вбрасывании. Видно, что ребятам было тяжело, третья выездная игра через день, при том, что соперник последний раз играл 16-го числа. Но парни молодцы, выложились полностью. С двумя очками едем домой. Если говорить об отсутствии Гончарука — это ротация, хотя сезон длинный очень часто у многих игроков присутствуют микротравмы. Варнаков для первого матча после большого перерыва выглядел хорошо. Думаю, в следующем матче ему будет значительно легче», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.