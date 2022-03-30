Немецкий нападающий Мэйсек, скорее всего, покинет «Автомобилист»

Как стало известно «СЭ», немецкий нападающий Брукс Мэйсек, скорее всего, покинет «Автомобилист». Его контракт с клубом истекает 30 апреля этого года.

В этом сезоне Мэйсек провел в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей и набрал 32 (15+17) очка. В «Автомобилисте» он выступает с сезона-2019/20.

«Автомобилист» в этом сезоне КХЛ занял десятое место в таблице Восточной конференции и в плей-офф не вышел.