Немчинов предложил отложить начало действия «пола» зарплат

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением о «поле» зарплат на следующий сезон. Он составляет 270 миллионов рублей.

— Считаю, что в нынешней ситуации, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса, можно подумать о том, чтобы отложить начало действия «пола» зарплат, — цитируют Немчинова «Известия». — Но только на один сезон, а уже с лета 2021 года обязательно его вводить. Что касается потолка зарплат, то, на мой взгляд, его надо оставить жестким и в тех цифрах, которые КХЛ уже утвердила на следующий розыгрыш — 900 миллионов рублей. Тогда в лиге будут соревноваться не бюджеты, а менеджеры и тренеры. Очень серьезно поднимется зависимость успехов клубов от того, как правильно будут комплектоваться команды, и насколько эффективно станут использовать потенциал игроков. Тогда и среди хоккеистов появится конкуренция.