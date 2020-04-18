Немчинов покинул «Адмирал»

Спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов покинул свой пост. Сделал он это в связи с решением клуба не выступать в КХЛ в следующем сезоне.

— Я уже покинул «Адмирал» и не работаю там — решение об этом мы с клубом приняли в тот же день, когда стало ясно, что нас в следующем сезоне не будет в КХЛ, — рассказал «Известиям» Сергей Немчинов. — Был ли вариант, что продолжу работу в клубе и буду заниматься молодежным направлением и школой? Нет, такого разговора не было. Но, в любом случае, если через год «Адмирал» вернется в КХЛ и снова предложит мне поработать вместе, я готов вернуться в клуб.