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Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»

11:59
Сергей Немчинов. Фото ХК «Адмирал».
Сергей Немчинов. Фото ХК «Адмирал».
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, серебряный призер Олимпийских игр Сергей Немчинов назначен на должность спортивного директора «Адмирала», сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что функционер уже приступил к формированию тренерского штаба и команды. В качестве игрока он выступал за «Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА, «Рейнджерс», «Ванкувер» , «Айлендерс» и «Нью-Джерси».

Как тренер 56-летний Немчинов становился бронзовым призером чемпионата мира-2007, бронзовым призером молодежного чемпионата мира в 2008 и 2009 годах.

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