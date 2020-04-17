Немчинов хотел бы поработать в сборной Белорусии

Российский тренер Сергей Немчинов прокомментировал вариант с получением должности помощника главного тренера Михаила Захарова в сборной Белоруссии.

— В декабре прошлого года, когда мы с национальной командой Туркменистана были на сборе в Минске, я встретился с главным тренером сборной Белорусии Михаилом Захаровым. И тогда состоялся этот разговор, — цитирует Немцинова официальный сайт ФХРБ. — Я был свободен и ответил, что мне это интересно.

Предполагалось, что буду отвечать за игру в меньшинстве и за защитную линию. Была договоренность, что я присоединюсь к тренировкам белорусской команды после чемпионата мира в третьем дивизионе, который должен был пройти в Люксембурге с 19 по 25 апреля. На турнире должна была выступить и сборная Туркменистана, с которой я сотрудничаю в качестве тренера-консультанта, но соревнования отменили из-за коронавируса.

Затем я был назначен спортивным директором «Адмирала» и сосредоточился на этой работе, надо было комплектовать команду и готовить ее к сезону.

Я с Михаилом Михайловичем разговаривал после того, как «Адмирал» снялся с чемпионата КХЛ. Обсуждали ситуацию, которая случилась с командой из Владивостока. Также говорили про олимпийский квалификационный турнир, который важен для сборной и для всей страны. И мне было бы интересно поработать в сборной Белорусии, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду. Следующий раз договорились связаться с Захаровым во второй половине апреля. Сейчас я в Москве — у нас самоизоляция.