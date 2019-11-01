«Некоторые вышли попить кипяточку». Тренер «Амура» Гулявцев о матче с «Авангардом»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (2:3) выразил огорчение тем, что некоторые хоккеисты его команды не отнеслись должным образом к этой встрече.

— Никогда не говорил этого в адрес игроков, но в матчах, где перед нами стоит цель, надо играть сердцем, а не за свои очки, не беречь свои ноги и руки, — приводит РИА «Новости» слова Гулявцева. - Сегодня, к сожалению, некоторые именно это продемонстрировали. Надо оставаться командой, какие бы ни были исполнители. Сегодня же некоторые у нас вышли «кипяточку попить», я этим огорчен.

Мы много упустили в начале сезона, много не везло нам. Но после этих первых девяти матчей следующие мы ровно провели. Победные серии были у нас, но не дотянули пока до зоны плей-офф. Думаю, что до Нового года получится все это наверстать и зацепиться за первую восьмерку.

«Амур» после 25 игр с 22 очками занимает последнее место в Восточной конференции, отставая на четыре балла от зоны плей-офф.

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