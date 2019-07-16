"Нефтехимик" заключил пробный контракт с нападающим Коротковым

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Евгением Коротковым (10.12.1987, 190/99, хват: левый).

Коротков в прошлом сезоне выступал за «Северсталь» и «Локомотив». Провел 40 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав в них 6 (1+5) очков pic.twitter.com/Tq4YRrtbG6