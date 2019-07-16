"Нефтехимик" заключил пробный контракт с нападающим Коротковым

"Нефтехимик" подписал пробный контракт с нападающим Евгением Коротковым, сообщается в официальном Twitter клуба.
31-летний форвард в прошлом сезоне выступал за "Северсталь" и "Локомотив", провел 40 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 6 (1+5) очков.
Ранее нижнекамский клуб подписал однолетний контракт с защитником Андреем Сергеевым.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 16, 2019
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Евгением Коротковым (10.12.1987, 190/99, хват: левый).
Коротков в прошлом сезоне выступал за «Северсталь» и «Локомотив». Провел 40 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав в них 6 (1+5) очков pic.twitter.com/Tq4YRrtbG6
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