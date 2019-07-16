14:39 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" заключил пробный контракт с нападающим Коротковым

0
Обсудить

"Нефтехимик" подписал пробный контракт с нападающим Евгением Коротковым, сообщается в официальном Twitter клуба.

31-летний форвард в прошлом сезоне выступал за "Северсталь" и "Локомотив"провел 40 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 6 (1+5) очков.

Ранее нижнекамский клуб подписал однолетний контракт с защитником Андреем Сергеевым.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ