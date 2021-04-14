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«Нефтехимик» заключил новый контракт с 16-летним Раулем Якуповым

19:13
Рауль Якупов. Фото ХК «Нефтехимик».
Рауль Якупов. Фото ХК «Нефтехимик».
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«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Раулем Якуповым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба 14 апреля.

В прошлом сезоне 16-летний форвард дебютировал в МХЛ. В регулярном чемпионате провел 43 матча и набрал 20 (14+6) очков.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-prodlil-kontrakt-s-raulem-yakupovym/

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