«Нефтехимик» заключил новый контракт с 16-летним Раулем Якуповым

«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Раулем Якуповым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба 14 апреля.

В прошлом сезоне 16-летний форвард дебютировал в МХЛ. В регулярном чемпионате провел 43 матча и набрал 20 (14+6) очков.