«Нефтехимик» заключил контракт с вратарем Иванниковым

«Нефтехимик» на официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Евгением Иванниковым. Соглашение с 29-летним голкипером заключено на один сезон.

В прошедшем сезоне он выступал в составе «Югры» в Высшей хоккейной лиге. В регулярном чемпионате он сыграл 33 матча, в которых одержал 18 побед при 5 поражениях, отражая 93,5% бросков при коэффициенте надежности 1,55. 5 поединков сыграл на «ноль». В плей-офф Кубка Петрова прошлого сезона Евгений выиграл 6 матчей из 9 проведенных.

На уровне КХЛ Иванников, играя за СКА «Адмирал», «Ладу» и «Спартак», провел 111 матчей, в которых одержал 43 победы при 37 поражениях, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,32.