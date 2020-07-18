«Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Мелкиори

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с канадским защитником Джулианом Мелкиори, сообщает сайт команды.

В 2010 году на драфте НХЛ Мелкиори был выбран под общим 87-м номером «Атлантой». В НХЛ игрок обороны сыграл 30 матчей и набрал 2 (0+2) очка. Большую часть карьеры канадец выступал в различных клубах АХЛ, где провел 439 поединков, отметившись в них 83 (24+59) баллами за результативность.

В «Нефтехимике» 28-летний защитник будет выступать под номером 44.