КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Нефтехимик» заключил контракт с канадским защитником Мелкиори

18:00
Теги:

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с канадским защитником Джулианом Мелкиори, сообщает сайт команды.

В 2010 году на драфте НХЛ Мелкиори был выбран под общим 87-м номером «Атлантой». В НХЛ игрок обороны сыграл 30 матчей и набрал 2 (0+2) очка. Большую часть карьеры канадец выступал в различных клубах АХЛ, где провел 439 поединков, отметившись в них 83 (24+59) баллами за результативность.

В «Нефтехимике» 28-летний защитник будет выступать под номером 44.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-podpisal-kontrakt-s-dzhulianom-melkiori/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир