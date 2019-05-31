"Нефтехимик" заключил контракт с форвардом Уайтом

"Нефтехимик" объявил о подписании однолетнего контракта с американским форвардом Мэттом Уайтом. Детали сделки не сообщаются.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал в составе "Аугсбург". В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 49 (22+27) очков при показателе полезности "+3", в 14 матчах плей-офф – 9 (4+5) баллов.

Уайт имеет большой опыт выступления в заокеанских лигах. Выступал за университет Небраска-Омаха, затем играл таких клубах, как "Онтарио Рейн", "Манчестер Монархс" и "Милуоки Адмиралс".

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Хоккейный клуб "Нефтехимик" подписал однолетний контракт с американским форвардом Мэттом Уайтом (23.08.1989, 178/86, хват левый).



Мы рады приветствовать Мэтта в Стае и желаем ему отличного сезона!#УайтВСтае pic.twitter.com/AAeGufBAYO – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 31 мая 2019 г.

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