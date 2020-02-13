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«Нефтехимик» всухую победил «Металлург»

21:10
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Металлург». Хозяева победили со счетом 4:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Берглунд — 16, 28:17 — 1:0. Шарифьянов — 2 (Атюшов, Бикмуллин), 34:57 — 2:0. Хайруллин — 12 (Шарыченков), 45:52 — 3:0. Митчелл — 15 (Уайт, Порядин), 49:03 — 4:0.

Вратари: Шарыченков — Кошечкин (Демченко, 49:03).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 17 (6+4+7) — 31 (5+15+11).

Судьи: Кулев, Соин.

13 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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