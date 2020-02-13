«Нефтехимик» всухую победил «Металлург»
21:10
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Металлург». Хозяева победили со счетом 4:0.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Берглунд — 16, 28:17 — 1:0. Шарифьянов — 2 (Атюшов, Бикмуллин), 34:57 — 2:0. Хайруллин — 12 (Шарыченков), 45:52 — 3:0. Митчелл — 15 (Уайт, Порядин), 49:03 — 4:0.
Вратари: Шарыченков — Кошечкин (Демченко, 49:03).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 17 (6+4+7) — 31 (5+15+11).
Судьи: Кулев, Соин.
13 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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