«Нефтехимик» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» на выезде переиграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Витязь» набрал 43 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» идет 10-м на «Востоке» с 41 очком.