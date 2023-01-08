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Сегодня, 19:20

Дубль Кары принес победу «Витязю» над «Нефтехимиком»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» на выезде победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Дубль в составе победителей сделал нападающий Владислав Кара. Также по голу в свой актив записали форварды Дэниэл Буцаев, Дмитрий Кугрышев и Иван Ежов.

За «Нетфехимик» забивали нападающие Андрей Белозеров и Павел Порядин.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Белозеров — 7 (Леонтьев), 6:09 — 1:0. Буцаев — 1 (Граовац, Уилсон), 14:47 — 1:1. Кара — 13 (Старков, Рассказов), 16:53 — 1:2. Порядин — 15 (Хохлов), 23:48 — 2:2. Кугрышев — 5 (Яремчук, Галузин), 31:47 — 2:3. Кара — 14 (Старков, Рассказов), 52:13 — 2:4. Ежов — 2 (мен., п.в., Аркалов), 57:58 — 2:5.

Вратари: Судницин (56:44 — 57:58) — Дорожко.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 34 (10+15+9) — 35 (12+9+14).

Судьи: Акузовский, Беляев.

8 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2630 зрителей.

ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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2 ЦСКА 47 31 16 67
3 Торпедо 48 31 17 65
4 Локомотив 49 29 20 65
5 Динамо М 48 27 21 62
6 Витязь 48 22 26 52
7 Спартак 49 22 27 51
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 48 28 20 63
2 Металлург 48 28 20 62
3 Авангард 48 29 19 62
4 Сал. Юлаев 48 26 22 61
5 Сибирь 49 29 20 61
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 49 20 29 46
11 Нефтехимик 48 21 27 45
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13.01
8.01 10:00
Адмирал – Барыс
 1 : 5
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 1 : 3
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 2 : 1
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 0 : 2
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
 1 : 2
8.01 17:00
Локомотив – Спартак
 3 : 5
8.01 17:00
Нефтехимик – Витязь
 2 : 5
8.01 17:00
Северсталь – Куньлунь
 6 : 5
8.01 17:00
Сочи – СКА
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