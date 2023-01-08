Дубль Кары принес победу «Витязю» над «Нефтехимиком»
«Витязь» на выезде победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
Дубль в составе победителей сделал нападающий Владислав Кара. Также по голу в свой актив записали форварды Дэниэл Буцаев, Дмитрий Кугрышев и Иван Ежов.
За «Нетфехимик» забивали нападающие Андрей Белозеров и Павел Порядин.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Белозеров — 7 (Леонтьев), 6:09 — 1:0. Буцаев — 1 (Граовац, Уилсон), 14:47 — 1:1. Кара — 13 (Старков, Рассказов), 16:53 — 1:2. Порядин — 15 (Хохлов), 23:48 — 2:2. Кугрышев — 5 (Яремчук, Галузин), 31:47 — 2:3. Кара — 14 (Старков, Рассказов), 52:13 — 2:4. Ежов — 2 (мен., п.в., Аркалов), 57:58 — 2:5.
Вратари: Судницин (56:44 — 57:58) — Дорожко.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 34 (10+15+9) — 35 (12+9+14).
Судьи: Акузовский, Беляев.
8 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2630 зрителей.
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