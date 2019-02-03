"Нефтехимик" в овертайме переиграл "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" в овертайме уступило "Нефтехимику" (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметились нападающие Павел Порядин, Йоонас Няттинен и Марат Хайруллин​.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Орлов – 6, 32:59 – 1:0. Порядин – 4 (Хисамутдинов), 36:47 – 1:1. Няттинен – 16 (бол.), 48:54 – 1:2. Миле – 15 (мен.), 59:22 – 2:2. Хайруллин – 6 (бол.), 60:32 – 2:3.

Вратари: Браст (58:53 – 58:58, 59:12 – 59:22) – Ежов.

Штраф: 8 – 4.

Броски: 34 (14+5+15+0) – 35 (7+18+10+0).

Судьи: Гамалей, Кислов.

3 февраля. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

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