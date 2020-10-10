«Нефтехимик» в овертайме одолел «Ак Барс»

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс» в игре регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Казанцы лидируют в Восточной конференции, нижнекамский клуб поднялся на девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Галузин — 2 (бол., Костицын, Рантакари), 24:52 — 1:0. Бурмистров — 2 (Педан, Глухов), 25:37 — 1:1. Да Коста — 6 (Азеведо), 29:44 — 1:2. Хайруллин — 3 (Шиксатдаров, Гудачек), 34:15 — 2:2. Порядин — 4, 60:28 — 3:2.

Нереализованный буллит: Шиксатдаров (Нефтехимик), 30:56 (Вратарь).

Вратари: Барулин — Билялов (Ахтямов, 26:17).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (13+12+15+1) — 19 (4+10+5+0).

Судьи: Беляев, Соин.

10 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».