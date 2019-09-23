«Нефтехимик» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв «Трактор»

«Трактор» дома проиграл «Нефтехимику» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей отличились нападающий Мэтт Уайт и защитник Александр Брынцев. Встреча проходила в Челябинске.

В составе «Трактора» единственную шайбу забросил форвард Андрей Попов.

«Нефтехимик» с 9-ю очками занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» — 6-я строчка и 11 баллов.

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой за пять последних игр. Ранее команда проигрывала на протяжении четырех матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Уайт — 1 (бол., Митчелл, Мерфи), 14:10 — 0:1. Попов — 2 (бол., Карпухин, Косов), 24:17 — 1:1. Брынцев — 2 (Фазлеев), 49:54 — 1:2.

Вратари: Демченко (59:00) — Шарыченков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (10+10+12) — 33 (9+15+9).

Судьи: Ромасько, Франо.

23 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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