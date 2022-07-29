«Нефтехимик» удержал победный счет в контрольном матче с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» 29 июля провели контрольный матч. Команда из Нижнекамска выиграла со счетом 4:3.

По оду встречи «Нефтехимик» выел со счетом 3:0 и 4:1, но в концовке чуть не упустил победу.

Победная шайба оказалась на счету нападающего Рафаэля Бикмуллина.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Назаров — 1 (бол., Чивилев, Белозеров), 4:40 — 0:1. Морозов — 1 (Шарифьянов), 15:31 — 0:2. Е.А. Попов — 1 (Камара, Березин), 33:57 — 0:3. Мясищев — 1 (Черный), 38:23 — 1:3. Бикмуллин — 1 (бол., Д. Попов, Камара), 48:21 — 1:4. Кузьмин — 1 (Рубцов), 51:07 — 2:4. Пименов — 1 (бол., Мухамадуллин, Шмелев), 52:07 — 3:4.

Вратари: Кареев (58:41) — Судницин (Мурыгин, 29:31).

29 июля. Уфа. Уфа-Арена.