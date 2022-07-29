«Нефтехимик» удержал победный счет в контрольном матче с «Салаватом Юлаевым»
«Салават Юлаев» и «Нефтехимик» 29 июля провели контрольный матч. Команда из Нижнекамска выиграла со счетом 4:3.
По оду встречи «Нефтехимик» выел со счетом 3:0 и 4:1, но в концовке чуть не упустил победу.
Победная шайба оказалась на счету нападающего Рафаэля Бикмуллина.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Назаров — 1 (бол., Чивилев, Белозеров), 4:40 — 0:1. Морозов — 1 (Шарифьянов), 15:31 — 0:2. Е.А. Попов — 1 (Камара, Березин), 33:57 — 0:3. Мясищев — 1 (Черный), 38:23 — 1:3. Бикмуллин — 1 (бол., Д. Попов, Камара), 48:21 — 1:4. Кузьмин — 1 (Рубцов), 51:07 — 2:4. Пименов — 1 (бол., Мухамадуллин, Шмелев), 52:07 — 3:4.
Вратари: Кареев (58:41) — Судницин (Мурыгин, 29:31).
29 июля. Уфа. Уфа-Арена.
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|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
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|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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