«Нефтехимик» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла 17 января в Нижнекамске и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.