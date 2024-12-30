«Нефтехимик» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

«Трактор» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд — 37 очков и 9-е место в таблице «Востока».