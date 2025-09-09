«Нефтехимик» и «Трактор» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 сентября. Матч пройдет на льду «Нефтехим Арены» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Нефтехимик» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на официальном сайте КХЛ. В Челябинске матч будут транслировать на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 20.50 по местному времени.

Команда из Нижнекамска начала сезон-2025/26 с крупного поражения от «Северстали» — 0:5. Челябинский клуб проиграл в Кубке открытия «Локомотиву» по буллитам — 1:2, затем команда Бенуа Гру уступила «Барысу» в овертайме — 3:4.

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