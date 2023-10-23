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Сегодня, 17:45

«Нефтехимик» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Никита Тертышный (ХК «Трактор»).
Фото ХК «Трактор»

«Нефтехимик» сыграет с «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 23 октября, в понедельник. Матч пройдет в спортивном комплексе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Нефтехимик» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Жители Челябинска и Челябинской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 21.00 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 23 14 9 32
2 Ак Барс 20 14 6 30
3 Лада 22 11 11 26
4 Автомобилист 22 12 10 26
5 Сал. Юлаев 20 12 8 25
6 Авангард 20 11 9 24
7 Сибирь 21 10 11 23
8 Трактор 21 10 11 22
9 Амур 20 8 12 21
10 Нефтехимик 20 8 12 20
11 Барыс 22 7 15 20
12 Адмирал 19 5 14 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 22 15 7 32
2 Локомотив 21 14 7 29
3 Торпедо 21 13 8 28
4 Динамо М 20 13 7 27
5 ЦСКА 21 11 10 23
6 Сочи 21 11 10 23
7 Динамо Мн 19 9 10 21
8 СКА 19 10 9 20
9 Северсталь 19 8 11 19
10 Куньлунь РС 24 7 17 17
11 Витязь 21 6 15 14
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