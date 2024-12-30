«Нефтехимик» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» примет «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 30 декабря. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Челябинске матч также будет показывать канал «ОТВ».
С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Трактор» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Предыдущая встреча команд прошла в сентябре и завершилась победой «Трактора» со счетом 3:2. «Нефтехимик» набрал 37 очков в 39 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Трактор» провел 40 матчей и набрал 52 очка. Нижнекамцы потерпели поражения в четырех предыдущих матчах лиги, а челябинцы — в двух.
Матч «Нефтехимик» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|6
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|7
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|40
|16
|24
|36
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|3 : 4
|30.12
|13:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|1 : 2
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -