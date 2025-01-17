«Нефтехимик» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Нефтехимик» и «Трактор» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-кинотеатре «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала). В Челябинске трансляцию также покажет канал «ОТВ».
Ключевые события игры «Нефтехимик» — «Трактор» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Команды встретятся в третий раз в сезоне, в предыдущих матчах победу одерживали челябинцы.
«Нефтехимик» набрал 40 очков в 45 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Трактор» провел 47 игр и набрал 63 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|37
|10
|76
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|2 : 3 Б
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -