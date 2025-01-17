«Трактор» нанес «Нефтехимику» четвертое поражение подряд
«Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.
Голы гостей забили Александр Кадейкин, Арсений Коромыслов, Григорий Дронов и Михаил Горюнов-Рольгизер. Максим Шабанов отметился двумя результативными передачами. У хозяев отличились Райли Барбер и Никита Хоружев.
«Трактор» с 65 очками после 48 матчей лидирует в турнирной таблице «Востока». У «Нефтехимика» 40 баллов в 46 играх и 10-я позиция. Команда потерпела четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Барбер — 6 (Белозеров, Леонтьев), 6:18 — 1:0. Кадейкин — 19 (Дронов, Дэй), 15:48 — 1:1. Коромыслов — 2 (Шабанов, Кравцов), 26:48 — 1:2. Хоружев — 7, 37:01 — 2:2. Дронов — 9 (Шабанов, Глотов), 50:25 — 2:3. Горюнов-Рольгизер — 1 (Кравцов, Светлаков), 54:33 — 2:4.
Вратари: Озолин (58:36) — Мыльников.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (10+11+10) — 24 (4+9+11).
Судьи: Лазарев, Спирин.
17 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2820 зрителей.
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