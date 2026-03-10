«Нефтехимик» в овертайме одержал победу над «Трактором»

«Нефтехимик» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время на гол нападающего гостей Виталия Кравцова точным броском ответил форвард хозяев Андрей Белозеров. В овертайме шайбу забросил защитник нижнекамцев Артем Сериков.

Благодаря ничьей в основное время в этом матче «Нефтехимик» гарантировал себе участие в Кубке Гагарина-2026. Команда набрала 67 очков за 65 игр и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 67 очками после 64 матчей располагается на строчку выше. Челябинцы вышли в плей-офф после поражения «Амура» от «Барыса» (0:3) во вторник.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

10 марта, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск) Нефтехимик Трактор

Подписывайся на канал «СЭ» в Max